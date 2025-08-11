Portogallo, vasti incendi nel centro del paese

In Portogallo, alle prese con una nuova ondata di caldo, tre vasti incendi sono divampati nella parte centrale del paese. Il rogo a Trancoso desta particolare preoccupazione, con i vigili del fuoco ancora al lavoro per domare le fiamme. Circa 2mila gli uomini impegnati, tra cui diversi volontari. Alcune abitazioni sono state evacuate, tra cui una casa di cura. Domenica le temperature hanno raggiunto i 43 gradi in alcune zone del Portogallo e si prevede che rimarranno sopra i 40 gradi in diverse parti del Paese, in particolare nell’entroterra.