Mar Cinese Meridionale, scontro tra due navi della Guardia Costiera di Pechino

Tensione nel Mar Cinese Meridionale, al largo della costa nord-occidentale delle Filippine, le cui acque che rappresentano un ricco atollo di pesca, sono contese tra Cina e Filippine. Anche Vietnam, Malesia, Brunei e Taiwan rivendicano parti delle acque. Le autorità di Manila sostengono che lunedì alcune navi della guardia costiera di Pechino hanno inseguito e compiuto pericolose manovre di blocco contro la guardia costiera filippina e alcuni pescherecci nella zona dello Scarborough Shoal. Un’unità navale filippina è stata attaccata con idranti ma non è stata colpita. L’ufficiale della Marina filippina Jay Tarriela ha affermato che due navi della guardia costiera cinese si sono accidentalmente scontrate mentre una delle imbarcazioni inseguiva una unità navale di Manila. La guardia costiera filippina si è offerta di fornire aiuto, compresa assistenza medica, alla parte cinese.