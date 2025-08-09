Spagna, incendi nella provincia di Avila: vigili del fuoco in azione

Sabato i vigili del fuoco hanno continuato a combattere un incendio boschivo nella provincia di Avila, nella Spagna centro-occidentale. Il rogo è divampato venerdì pomeriggio e l’Unità Militare di Emergenza (UME) spagnola ha lavorato tutta la notte per cercare di domarlo e impedire che si avvicinasse alle strade e alle linee ferroviarie. Avila si trova a poco più di 100 km (62 miglia) a ovest della capitale Madrid. Con temperature che raggiungono i 39 gradi in alcune zone della Spagna e del Portogallo, il rischio di incendi è estremamente elevato.