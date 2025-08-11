Colombia, morto Miguel Uribe Turbay: il senatore in aula prima dell'attentato

Il candidato alla presidenza della Colombia Miguel Uribe Turbay è morto lunedì, poco più di due mesi dopo essere stato colpito da colpi d’arma da fuoco durante un comizio elettorale nella zona occidentale di Bogotà. La moglie, María Claudia Tarazona, ha confermato la morte del 39enne nelle prime ore dell’11 agosto. Nel video si vede il senatore conservatore in Aula poco prima dell’attentato: era il 14 maggio 2025. Uribe Turbay era stato ferito gravemente il 7 giugno durante un evento della campagna elettorale a cui stava partecipando nella capitale del Paese: fu colpito alla testa e alla gamba. Sottoposto a un intervento chirurgico d’urgenza, è rimasto ricoverato in terapia intensiva fino alla morte. Un ragazzo sospettato di essere l’autore dell’attentato era stato arrestato sul posto e da allora le autorità hanno fermato diverse altre persone.