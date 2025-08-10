Ucraina, vertice Trump-Putin in Alaska: le notizie del 10 agosto in diretta

L’incontro tra il presidente americano e il leader russo sarà a Ferragosto

Continua la preparazione al vertice del 15 agosto tra il presidente americano Donald Trump e il leader russo Vladimir Putin in Alaska. La Casa Bianca starebbe valutando di invitare al vertice anche il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Ieri, sabato, intanto, a Londra, si è tenuto un incontro tra alti funzionari di Unione Europea, Usa e Ucraina per concordare una posizione comune in vista del vertice: al termine, i leader europei hanno diramato una dichiarazione comune in cui si rifiuta la modifica con la forza dei confini ucraini e si chiede che la pace non venga decisa senza Kiev. Ecco tutti gli aggiornamenti di oggi 10 agosto in diretta.