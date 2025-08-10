Papa Leone XIV: "Mi congratulo con Armenia e Azerbaijan, ora pace stabile e duratura"

“Mi congratulo con l’Armenia e l’Azerbaijan che hanno raggiunto la firma della dichiarazione congiunta di pace”. Lo ha detto Papa Leone XIV dopo la recita dell’Angelus, auspicando “che questo evento possa contribuire a una pace stabile e duratura nel Caucaso meridionale”. Invece, ha aggiunto il Pontefice, “la situazione della popolazione di Haiti è sempre più disperata. Si susseguono notizie di omicidi, violenze di ogni genere, tratta di esseri umani, esili forzati e sequestri. Rivolgo un accorato appello a tutti i responsabili affinché gli ostaggi siano liberati immediatamente e chiedo il sostegno concreto della comunità internazionale per creare le condizioni sociali e istituzionali che permettano agli haitiani di vivere in pace”.