Pakistan, grande protesta a Karachi per i diritti delle minoranze

In Pakistan i gruppi per i diritti religiosi e delle minoranze si sono radunati domenica a Karachi, chiedendo al governo di adottare misure per migliorare la “sicurezza della vita e l’uguaglianza” per le minoranze, in vista della Giornata delle minoranze nazionali in Pakistan l’11 agosto.

Sugli striscioni visti alla manifestazione si legge: “Siamo dalla parte dei nostri fratelli indù, cristiani e sikh” e “Diamo pari istruzione ai bambini delle minoranze”. Sheema Kermani, organizzatrice della marcia, ha affermato la necessità della fine delle “conversioni forzate”, la conservazione degli edifici scolastici per le minoranze e una maggiore sicurezza nei “luoghi di culto dei non musulmani”. Sardar Ram Singh, presente alla manifestazione, ha chiesto un migliore accesso ai “luoghi religiosi che sono stati occupati fin dall’epoca precedente la spartizione”, tra cui “scuole, chiese, luoghi religiosi”.