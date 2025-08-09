Usa, capo Pentagono condivide video shock: “Donne non dovrebbero votare”

Il capo del Pentagono, Pete Hegseth, ha condiviso su X un video riguardante una chiesa nazionalista cristiana in cui vari pastori affermano che alle donne non dovrebbe più essere permesso di votare e che dovrebbero “sottomettersi” ai propri mariti.

Nel post Hegseth ha commentato un servizio della Cnn su Doug Wilson, cofondatore della Communion of Reformed Evangelical Churches. Il servizio mostrava vari pastori che sostenevano l’abolizione del diritto di voto delle donne dalla Costituzione e parrocchiani che affermavano che le donne dovrebbero “sottomettersi” ai loro mariti. Hegseth, a commento del video, scrive: “Tutto di Cristo per tutta la vita”.

All of Christ for All of Life. https://t.co/QqXhqZFStv — Pete Hegseth (@PeteHegseth) August 8, 2025

Chi è Hegseth: al centro dello scandalo Signal

Pete Hegseth è finito nella bufera nei mesi scorsi a causa dello scandalo legato alla chat su Signal in cui era stato invitato per errore anche il giornalista dell’Atlantic Jeffrey Goldberg. In quella chat riservata, funzionari della Difesa Usa e dell’amministrazione Trump discutevano i piani per un attacco contro i ribelli Houthi in Yemen. Nei giorni successivi alla scoperta l’ispettore generale ad interim del Pentagono annunciò un’indagine interna sull’uso dell’app da parte di Hegseth e degli altri funzionari coinvolti.

Inoltre, secondo quanto hanno rivelato al Wall Street Journal diverse fonti a conoscenza dei fatti, nello stesso periodo Hegseth avrebbe portato sua moglie Jennifer Rauche, una ex produttrice della rete televisiva Fox News, a due incontri con controparti militari straniere in cui sono state discusse informazioni sensibili.