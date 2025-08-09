Ucraina, Zelensky: “Non regaleremo la nostra terra a occupante russo”

Due persone sono morte e 16 sono rimaste ferite oggi dopo che un drone russo ha colpito un minibus nella periferia della città ucraina di Kherson. Ne ha dato notizia il governatore della regione Oleksandr Prokudin. Altre due persone sono morte poi nella regione di Zaporizhzhia dopo che un drone russo ha colpito la loro auto, secondo quanto riferito dal governatore Ivan Fedorov.
Il consigliere presidenziale russo, Yuri Ushakov, ha confermato l’Alaska come sede dell’incontro tra i presidenti di Russia e Stati Uniti, Vladimir Putin e Donald Trump. Il vertice si terrà il 15 agosto. “Sembra abbastanza logico che la nostra delegazione sorvoli semplicemente lo Stretto di Bering, e che sia in Alaska che si terrà un vertice così importante e atteso dei leader dei due paesi”, ha detto Ushakov ai giornalisti, secondo quanto riporta la Tass. Il consigliere ha riferito che i due leader discuteranno di un accordo a lungo termine sull’Ucraina ma anche di rispettivi interessi economici che “si intersecano in Alaska e nell’Artico”. Il Cremlino si aspetta che il prossimo incontro tra Putin e Trump dopo l’Alaska si tenga in territorio russo. “Il corrispondente invito al presidente degli Stati Uniti è già stato consegnato”, ha affermato Ushakov.
Attacco russo nella notte a Chuhuiv, nella regione di Kharkiv, in Ucraina.Lo riferisce Ukrinform aggiungendo che nell’attacco, con droni, due civili sono rimasti feriti e un condominio è stato danneggiato.Le notizia è stata riportata su Telegram dal funzionario responsabile dell’area, Halina Minaeva.”Ieri sera, il nemico ha nuovamente preso di mira la nostra città, in particolare uno dei quartieri più remoti. A seguito dell’attacco con un drone, due persone sono rimaste ferite e un condominio è stato danneggiato “, si legge nel rapporto.
Attacco con droni nelle comunità dei distretti di Nikopol e Synelnykove, nella regione di Dnipropetrovsk, in Ucraina, dove sono rimaste ferite quattro persone.Lo riferisce Ukrinform, riportando quanto scritto sui social dal capo dell’amministrazione militare regionale di Dnipropetrovsk, Serhii Lysak.
“Gli ucraini non regaleranno la loro terra all’occupante”, “la risposta alla questione territoriale Ucraina è già nella Costituzione dell’Ucraina. Nessuno si discosterà da questo, e nessuno potrà farlo”. Lo ha scritto su Telegram il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. “Gli ucraini difendono ciò che è loro” e “non ricompenseremo la Russia per ciò che ha fatto”, ha aggiunto il leader sottolineando che “il popolo ucraino merita la pace. Ma tutti i partner devono capire cosa sia una pace dignitosa”. “Questa guerra deve finire, e deve essere la Russia a porvi fine. È stata la Russia a iniziarla e a trascinarla, ignorando tutte le scadenze, e questo è il problema, non altro”, ha affermato Zelensky.