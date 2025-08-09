Spagna, incendio nella cattedrale di Cordova

Un incendio è divampato venerdì nella cattedrale Mezquita nella città spagnola di Cordoba.

Le immagini mostrano il fumo e le fiamme che si levano dall’edificio che è patrimonio mondiale dell’UNESCO. I media locali hanno riferito che l’incendio è stato causato da una macchina che ha preso fuoco in una delle cappelle. La moschea-cattedrale ha riaperto sabato mattina le porte al pubblico. I visitatori non potranno però accedere alle aree colpite dal rogo che sono state transennate.