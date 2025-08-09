Ecuador, a Quito mongolfiere multicolore per il World Balloon Festival

Il cielo sopra la capitale dell’Ecuador, Quito, è esploso di colori e fascino venerdì mentre le mongolfiere multicolori si sono librate in volo durante il World Balloon Festival. L’evento si è aperto al festival Mitad del Mundo (Metà del Mondo), sede del Monumento all’Equatore, un imponente punto di riferimento in pietra sormontato da un globo, che segna il punto in cui si incontrano gli emisferi settentrionale e meridionale.

All’evento hanno preso parte piloti internazionali di grande esperienza, tra cui campioni del mondo. I piloti hanno guidato 21 palloni provenienti da Brasile, Messico ed Ecuador. Le mongolfiere sono salite alle prime luci del giorno in uno spettacolo di due ore che ha premiato i mattinieri con una vista indimenticabile.