Kenya, eliambulanza precipita in una zona residenziale: il luogo dell'incidente

Una eliambulanza è precipitata giovedì in una zona residenziale alle porte della capitale del Kenya, secondo quanto riferito dal proprietario del velivolo. AMREF Flying Doctors ha dichiarato che il jet di medie dimensioni, un Cessna Citation XLS, era decollato da un aeroporto di Nairobi ed era diretto verso il territorio del Somaliland quando è precipitato. La Croce Rossa del Kenya ha dichiarato che le sue squadre di soccorso si sono recate sul luogo dell’incidente a Kiambu, una contea al confine con Nairobi.