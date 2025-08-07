Budapest, la protesta degli attivisti per il clima: cammelli per le vie del centro

A Budapest l’insolita protesta degli attivisti per il clima: per le strade due cammelli che avanzano lentamente lungo le vie della città per richiamare l’attenzione sul possibile fenomeno della desertificazione in Ungheria. I membri del Green Guerrilla Movement hanno marciato con i loro animali attraverso il centro di Budapest fino alle porte del Ministero dell’Agricoltura nell’ambito del loro “Progetto Deserto dei Carpazi”, una manifestazione contro la politica idrica del governo, che a loro avviso ignora il cambiamento climatico. Secondo il Movimento, se la siccità e l’erosione del suolo peggiorano, la produzione alimentare ungherese potrebbe crollare entro uno o due anni, soprattutto nella Grande Pianura, dove viene prodotto più di due terzi del cibo del Paese. I manifestanti hanno chiesto al governo di ripensare al più presto le attuali pratiche di gestione dell’acqua.