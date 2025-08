Giappone, protesta contro il riarmo nucleare a Hiroshima

Centinaia di manifestanti si sono radunati a Hiroshima, in Giappone, in occasione dell’80° anniversario del bombardamento atomico, per chiedere l’abolizione delle armi nucleari e la fine delle guerre di fronte all’Atomic Bomb Dome, mentre la cerimonia commemorativa si svolgeva presso il cenotafio dall’altra parte del Parco del Memoriale della Pace.

I manifestanti hanno sfidato la richiesta delle autorità locali di lasciare il parco. Secondo quanto riportato dai media locali, un uomo è stato arrestato nel Parco del Memoriale della Pace di Hiroshima con l’accusa di aver aggredito una guardia di sicurezza.