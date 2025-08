Gaza, le notizie del giorno del 4 agosto – la diretta

Almeno 92 persone sono morte domenica a Gaza sotto le bombe lanciate da Israele sulla Striscia. Lo hanno riferito fonti mediche ad Al Jazeera specificando che tra le vittime 56 erano alla ricerca di aiuti. Sempre ieri è arrivata la provocazione del ministro israeliano Itamar Ben Gvir che ha guidato una preghiera con un gruppo di circa 1.200 coloni alla Spianata delle Moschee a Gerusalemme, noto per gli ebrei come Monte del Tempio. La mossa sfida il consolidato status quo del luogo, in base al quale gli ebrei possono visitare ma non pregare nel complesso amministrato dal Waqf giordano in cui si trova la Moschea di Al-Aqsa.

