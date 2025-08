Home > Esteri > Gaza, le notizie del 2 agosto in diretta – Trump: “Vogliamo dare da mangiare alla gente della Striscia”

Segre: “Mi oppongo alla parola ‘genocidio’, usata per vendetta”

Continua la crisi umanitaria nella Striscia di Gaza. Dopo la missione dell’inviato statunitense per il Medio Oriente, Steve Witkoff, nella regione, Trump ha detto che gli Stati Uniti vogliono “dare da mangiare” alla gente della Striscia. Prosegue anche il dibattito politico internazionale dopo che ieri, venerdì, il presidente israeliano Isaac Herzog ha risposto al presidente della Repubblica italiano Sergio Mattarella dicendo che lo Stato ebraico “non uccide indiscriminatamente”. In Italia, la senatrice a vita Liliana Segre ha detto di opporsi all’uso della parola ‘genocidio’ a Gaza, poiché essa sarebbe utilizzata “per vendetta”. Ecco tutte le ultime notizie di oggi 2 agosto in diretta.