Caso Epstein, Ghislaine Maxwell trasferita in carcere di minore sicurezza: l'esterno della struttura

L’ex fidanzata di Jeffrey Epstein, Ghislaine Maxwell, è stata trasferita dalla prigione federale di Tallahassee, in Florida, al carcere di minore sicurezza di Bryan, in Texas. Né il Bureau of Prisons federale né il legale della donna hanno reso note le motivazioni del il trasferimento. Maxwell è stata condannata a 20 anni nel 2021 per aver adescato ragazze adolescenti, costringendole ad abusi sessuali da parte di Epstein, morto in carcere nel 2019 per presunto suicidio.

“Con orrore e indignazione ci opponiamo al trattamento preferenziale riservato alla trafficante di sesso condannata Ghislaine Maxwell. Maxwell è una predatrice sessuale che ha aggredito fisicamente minorenni in molteplici occasioni e non dovrebbe mai ricevere alcuna clemenza”, ha dichiarato la famiglia di Virginia Giuffrè, una delle vittime di Maxwell e Epstein.