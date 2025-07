Gaza-Israele, le notizie del giorno del 29 luglio 2025

Lunedì è stata un’altra giornata di pausa tattica di Israele nelle operazioni a Gaza per facilitare l’accesso degli aiuti, in alcuni casi paracadutati dall’alto. Ma secondo fonti sanitarie si registrano una settantina di morti nei raid dell’Idf. Alle Nazioni Unite a New York ha preso il via la Conferenza sui due stati, a cui non prendono parte Israele e Usa.