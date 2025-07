Ucraina, Rubio: “Trump sta perdendo la pazienza con la Russia”

Il presidente Usa, Donald Trump, “sta perdendo la pazienza” con la Russia per la guerra in Ucraina e “penso stia diventando sempre più frustrato dal fatto che, nonostante le interazioni molto buone con Vladimir Putin nelle telefonate, questo non porta mai a nulla”. Lo ha detto il segretario di Stato Usa, Marco Rubio, intervistato da Fox News, aggiungendo che Trump “sta perdendo la volontà di continuare ad aspettare che la parte russa faccia qualcosa per porre fine a questa guerra che non era sua, ma che lui vuole vedere finita”.

Zelensky: “Pressione su Russia affinché nel 2026 non ci sia la guerra”

Il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, ha affermato che le perdite economiche della Russia sono già tangibili, ma la pressione delle sanzioni deve aumentare a sufficienza da costringere il Cremlino a fermare la guerra. “Le perdite economiche sono tangibili e lo saranno ancora di più. Voglio ringraziare tutti coloro che nel mondo stanno aiutando: ora è il momento in cui dobbiamo fare pressione sulla Russia, fare pressione affinché non ci sia una guerra l’anno prossimo”, dice Zelensky, come riporta Ukrainska Pravda.