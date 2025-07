Scozia, a Edimburgo va in scena la protesta contro la visita di Trump

Centinaia di manifestanti in piazza a Edimburgo per protestare contro la visita in Scozia del presidente degli Stati Uniti Donald Trump, che si è recato in un resort per giocare a golf. Esposti cartelli con slogan contro il tycoon mentre sono state sventolate anche bandiere palestinesi.

Il capo della Casa Bianca è atterrato in Scozia venerdì per una visita di 5 giorni. Trump rimarrà nel Paese fino a martedì e ha in programma di discutere di dazi con il primo ministro britannico Keir Starmer e la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen.