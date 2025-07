Berlino, migliaia al pride al ritmo della techno

Decine di migliaia di persone hanno ballato al ritmo della techno sabato per le strade di Berlino per celebrare il Pride della città, uno dei più grandi eventi LGBTQ+ d’Europa. Con bandiere arcobaleno e bottiglie di birra in mano, la capitale tedesca ha fatto festa sotto un cielo nuvoloso – un miglioramento dopo giorni di pioggia – per osservare e onorare il Christopher Street Day.

La parata annuale del Christopher Street Day commemora la rivolta di Stonewall del 1969 a New York, un’insurrezione spontanea scoppiata dopo un raid della polizia al bar gay Stonewall Inn, situato in Christopher Street, nel quartiere di Greenwich Village.

La parata berlinese ha portato i partecipanti davanti all’iconica Porta di Brandeburgo e attraverso il quartiere di Nollendorfplatz, centro della cultura gay della città e sede di un memoriale dedicato alle persone queer perseguitate e uccise durante il regime nazista. Il primo Christopher Street Day di Berlino si è tenuto il 30 giugno 1979, nella Berlino Ovest.