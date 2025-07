Gaza, migliaia di palestinesi diretti verso il valico di Zikim alla ricerca di cibo

Migliaia di palestinesi si sono diretti verso il valico di Zikim nella Striscia di Gaza, rischiando la vita alla ricerca disperata di cibo.

I funzionari ospedalieri hanno riferito che nelle ultime settimane in diversi sono stati uccisi nella zona vicino al valico, nel nord del territorio palestinese. Spesso, quando vengono consegnati gli aiuti, grandi folle di persone disperate, insieme a bande criminali, assaltano i camion all’ingresso e saccheggiano i rifornimenti.

Gli esperti hanno avvertito che Gaza è sempre più vicina alla carestia, dopo mesi in cui Israele ha bloccato completamente i rifornimenti alimentari o ne ha consentiti solo in quantità limitate. Il numero di persone che muoiono per cause legate alla malnutrizione è aumentato rapidamente questo mese.

Israele sostiene di consentire l’ingresso di aiuti sufficienti e accusa le agenzie delle Nazioni Unite di non fare abbastanza per recuperare gli aiuti e distribuirli a chi ne ha bisogno.