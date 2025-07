Bolivia, la 'danza fluttuante' sul lago Titicaca in onore di San Giacomo

Una tradizione unica e antica si è perpetuata venerdì sul lago Titicaca in Bolivia durante i festeggiamenti annuali in onore di San Giacomo apostolo. Nella città di Guaqui, i devoti hanno eseguito la danza “Morenada” su fragili barche di canne “totora”, creando uno spettacolo caratteristico su una piccola laguna. Questa “danza fluttuante” è profondamente radicata nella credenza locale.

I partecipanti intraprendono l’impresa impegnativa come un atto di supplica, cercando di ‘calmare’ San Giacomo. Il rituale viene eseguito per implorare il perdono del santo per l’anno passato e per assicurarsi la sua protezione vitale e le sue benedizioni per l’anno a venire. È opinione diffusa che ogni ballerino che perde l’equilibrio e cade da una barca totora durante la Morenada dovrà affrontare un anno intero di sfortuna.