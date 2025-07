Vueling: “Passeggeri allontanati, ma non perché ebrei”

Vueling si difende e smentisce le ricostruzioni di alcuni media israeliani sull’allontanamento di un gruppo di passeggeri da un suo volo in Spagna “perché ebrei”. Alcuni passeggeri francesi sono stati allontanati da un volo in partenza dalla città spagnola di Valencia e diretto a Parigi, secondo la compagnia, per quello che la polizia spagnola e la compagnia aerea stessa hanno descritto come un comportamento indisciplinato.

Allontanati dal volo 44 minori e 8 adulti

La compagnia aerea Vueling ha smentito le notizie secondo cui l’incidente avvenuto mercoledì, che ha comportato l’allontanamento di 44 minori e otto adulti dal volo V8166, fosse legato alla religione dei passeggeri, come affermato da alcuni media israeliani. La Guardia Civil spagnola ha affermato che i minori e gli adulti sono cittadini francesi e che gli agenti coinvolti non erano a conoscenza dell’appartenenza religiosa del gruppo. Un portavoce di Vueling ha affermato che i passeggeri sono stati allontanati dopo che i minori hanno ripetutamente manomesso le attrezzature di emergenza dell’aereo e interrotto le dimostrazioni di sicurezza dell’equipaggio. “Un gruppo di passeggeri ha tenuto un comportamento altamente perturbante e ha adottato un atteggiamento molto conflittuale, mettendo a rischio la sicurezza del volo”, ha dichiarato Vueling in un comunicato, “neghiamo categoricamente qualsiasi insinuazione secondo cui il comportamento del nostro equipaggio fosse legato alla religione dei passeggeri coinvolti”. Il pilota dell’aereo ha ordinato l’allontanamento dei minori dall’aereo all’aeroporto di Manises di Valencia dopo che questi avevano ripetutamente ignorato le istruzioni dell’equipaggio.

Comunità ebraiche di Spagna: “Preoccupazione”

La Federazione delle Comunità Ebraiche di Spagna ha espresso preoccupazione per l’incidente. Il gruppo ha affermato che Vueling deve fornire prove documentali di quanto accaduto sull’aereo. “Le varie versioni che circolano sui social e sui media a cui abbiamo avuto accesso non chiariscono la causa dell’incidente”, ha affermato l’organizzazione, “siamo particolarmente interessati a chiarire se ci siano stati possibili motivi di discriminazione religiosa nei confronti dei minori”. La Guardia Civil ha riferito che 23 minori e due adulti del gruppo sono saliti a bordo di un volo di un’altra compagnia aerea, mentre gli altri hanno trascorso la notte in hotel. Il portavoce della compagnia ha affermato che sono stati presi accordi per farli partire da Valencia nella tarda serata di ieri.