Russia-Ucraina, Mosca dice di avanzare ma Zelensky dice che è difficile

Continuano i combattimenti in Ucraina, mentre Kiev cerca un dialogo per i negoziati.

“Non funzionerà in nessun altro modo con loro. Abbiamo bisogno di un ordine del giorno per un incontro del genere, un incontro a livello di leader”. Lo ha detto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky parlando ai giornalisti, come riporta Rbc-Ucraina, commentando un possibile incontro con il presidente della Russia Vladimir Putin. “Il problema è che solleviamo sempre questo tema pubblicamente. E ora hanno iniziato a parlarne in un dialogo con noi”, ha aggiunto Zelensky, “questo è già un passo avanti verso un qualche tipo di format per l’incontro”.

Mosca: “Nostre truppe avanzano nel Donetsk”

In una settimana, i militari russi hanno conquistato cinque villaggi ucraini nelle zone in cui si stanno concentrando i combattimenti tra l’esercito di Mosca e i soldati di Kiev. Secondo quanto riporta l’agenzia Tass, le truppe russe hanno conquistato l’insediamento di Varachino, nella regione di Sumy e di altri quattro insediamenti nella regione di Donetsk, già parzialmente occupata. Si tratta di Belaya Gora, Novotoretskoye, Novoekonomicheskoye e Zverevo.

Zelensky: “Russi cercano di avanzare ma è difficile”

“Non stanno avanzando. È molto difficile per i nostri ragazzi. Ed è difficile ovunque. E anche per i russi è molto difficile, il che è un bene per noi”. Lo ha detto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky parlando con i giornalisti, come riporta Ukrinform. “I russi non vogliono combattere. Tranne i loro capi. E tutto questo si percepisce”, ha aggiunto, “sono più numerosi. La pressione è maggiore. La mobilitazione è maggiore. Quindi i rischi per noi sono maggiori. Stanno davvero cercando di sfondare. Ma non hanno ottenuto risultati significativi”.