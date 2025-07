Home > Esteri > Michele Noschese, Guardia Civil: “Donna in fuga dal dj, possibile decesso per droghe”

La Guardia Civil ha reso noto in un comunicato alcuni dettagli attorno alla morte del dj italiano Michele Noschese, noto come dj Godzi, avvenuta nella notte tra il 18 e il 19 luglio a Ibiza. Tutto è iniziato con numerose chiamate al 112 da parte di vicini allarmati da una violenta lite in un’abitazione del complesso residenziale in cui viveva Noschese, a Santa Eularia.

La ricostruzione della serata in cui è moto Michele Noschese

Una donna, identificata come la compagna dell’italiano, era fuggita saltando sul balcone dell’abitazione accanto per proteggersi da un’aggressione. Presentava diverse contusioni e ha spiegato agli agenti di temere per la propria vita, dato che l’uomo era completamente fuori controllo. Secondo la Guardia Civil: “Noschese, in apparente stato di allucinazione a causa dell’uso di droghe, ha affrontato anche altre presenti in casa. Poi si è avventato sul vicino anziano, minacciandolo con un coltello e tenendolo per il collo“.

Gli agenti sono quindi intervenuti con il sostegno delle guardie di sicurezza del palazzo. Durante il tentativo di immobilizzarlo, Noschese ha opposto una resistenza estrema fino a perdere conoscenza. I presenti hanno quindi iniziato le manovre di rianimazione in attesa dei paramedici ma l’italiano è morto. Lo riporta El Diario de Ibiza.

Guardia Civil: “Possibile che decesso sia legato a uso droghe”

L’autopsia preliminare, in attesa dei risultati tossicologici, suggerisce che la morte dell’italiano possa essere stata causata all’uso continuo di droghe. Lo afferma la Guardia Civil, come riporta El Diario de Ibiza. All’interno dell’abitazione di Noschese sono state trovate tracce di 2CB, ketamina e cocaina. Non sono invece stati riscontrati segni di violenza sul corpo del 35enne, compatibili con la morte causata da terzi.