Morto a Ibiza il dj italiano Noschese, in corso autopsia

È morto a Ibiza, in circostanze ancora da chiarire, il dj italiano Michele Noschese. Lo apprende LaPresse da fonti diplomatiche. La vicenda che riguarda il 35enne è seguita con la massima attenzione dal consolato generale italiano a Barcellona in stretto raccordo con la Farnesina sin dalla prima segnalazione. La sede – viene riferito – sta fornendo ogni possibile assistenza consolare alla famiglia di Noschese, con la quale è in costante contatto e ha già condiviso i contatti di legali ‘favorevolmente noti’. Sul corpo del dj è in corso in queste ore l’autopsia per risalire alle cause del decesso.

Michele Noschese, dj producer napoletano di 35 anni, in arte Dj Godzi, da oltre dieci anni viveva a Ibiza, dove era molto noto, ma si esibiva spesso anche a Barcellona, Londra, Parigi e New York.