Londra, bandiera Palestina sul palco della Royal Opera House: caos in teatro

Momenti di tensione alla Royal Opera House di Londra dopo che un artista ha portato sul palco al termine di uno spettacolo una bandiera della Palestina. È successo sabato 19 luglio mentre i membri del cast stavano salutando il pubblico al termine dell’ultima rappresentazione stagionale de “Il Trovatore”. Le immagini postate sui social hanno fatto il giro del web. “L’esibizione della bandiera è stata un’azione non autorizzata da parte dell’artista”, ha dichiarato domenica la compagnia lirica in un comunicato. “Non è stata approvata dal Royal Ballet and Opera ed è un atto del tutto inappropriato”.