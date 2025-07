Usa, video mostra afroamericano picchiato da polizia in Florida: è bufera

È bufera in Florida dopo la diffusione di un video shock in cui si vede un uomo afroamericano di 22 anni che viene preso a pugni e trascinato fuori dalla sua auto dalla polizia a un posto di blocco. Il fatto risale al 19 febbraio, ma il filmato è stato diffuso negli ultimi giorni. L’uomo, William McNeil Jr., insieme alla sua famiglia e ai suoi avvocati terrà una conferenza stampa oggi nella chiesa di St. Paul a Jacksonville alle 10 di mattina ora locale, le 16 in Italia. Il video dell’arresto, girato con un cellulare dall’interno dell’auto e diventato virale, ha scatenato indignazione a livello nazionale. Si vede McNeil seduto al posto guida nella sua auto mentre chiede di parlare con il supervisore degli agenti di Jacksonville, quando gli agenti rompono il finestrino, gli danno un pugno in faccia, lo tirano fuori dal veicolo, lo picchiano di nuovo e lo gettano a terra, dichiarandolo in arresto.