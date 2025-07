Grecia, proteste contro la guerra a Gaza impediscono lo sbarco a nave turisti israeliani

Una nave da crociera con a bordo turisti israeliani ha lasciato martedì l’isola di Syros in Grecia senza far sbarcare i passeggeri, dopo che oltre 150 manifestanti hanno protestato al porto sventolando bandiere palestinesi e chiedendo la fine della guerra a Gaza. Con striscioni che recitavano “Stop al genocidio” e “Niente aria condizionata all’inferno”, i manifestanti hanno intonato slogan sul molo vicino al punto in cui era attraccata la nave da crociera Crown Iris.