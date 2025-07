Russia e Ucraina terranno nuovi colloqui di pace mercoledì. Lo ha dichiarato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. “Oggi ho discusso con Rustem Umerov, capo del Consiglio di sicurezza ucraino, i preparativi per lo scambio e un altro incontro in Turchia con la parte russa. Umerov ha riferito che l’incontro è previsto per mercoledì”, ha dichiarato Zelensky nel suo discorso serale, citato dai media ucraini.