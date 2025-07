Festa nazionale in Belgio: lo spettacolo dei fuochi d'artificio

Uno spettacolo pirotecnico ha chiuso lunedì i festeggiamenti del 194° anniversario della Festa Nazionale del Belgio.

La giornata è stata celebrata in tutto il Paese con varie cerimonie ufficiali, parate militari e festeggiamenti pubblici, in particolare nella capitale Bruxelles. La data segna l’anniversario dell’investitura di Leopoldo I come primo re dei Belgi nel 1831.

Questo evento simboleggia l’inizio della monarchia costituzionale in Belgio dopo l’indipendenza dai Paesi Bassi.

