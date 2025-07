Indonesia, incendio traghetto: le immagini dell'imbarcazione in fiamme e dei passeggeri che cercano la salvezza in acqua

Tre persone sono morte e 575 sono state tratte in salvo dopo l’incendio scoppiato su un traghetto in Indonesia. L’imbarcazione KM Barcelona 5 ha preso fuoco intorno a mezzogiorno mentre si dirigeva verso Manado, capoluogo della provincia del Sulawesi Settentrionale, dal porto di Melonguane, nel distretto delle Isole Talaud. Una nave della guardia costiera, sei imbarcazioni di soccorso e diversi gommoni sono stati utilizzati nell’operazione di salvataggio. Anche alcuni pescatori locali sono intervenuti per salvare i passeggeri. L’incendio divampato a poppa del traghetto è stato spento nel giro di un’ora.