Gaza, Tajani: "Firmato documento per spingere Israele a trovare soluzione"

“C’è stato un documento che abbiamo firmato con alcuni paesi, Gran Bretagna, Austria, Portogallo, Francia, per chiedere l’immediato cessate il fuoco, la possibilità di far entrare quanto prima gli aiuti umanitari. La situazione a Gaza è realmente insostenibile. Noi sosteniamo, chiaramente, il rilascio senza condizioni degli ostaggi israeliani in mano ai terroristi. Allo stesso tempo, Israele deve compiere passi in avanti decisi, senza perdere tempo. C’è anche il problema che riguarda i coloni. Noi siamo amici di Israele, ma quello che sta accadendo non va bene, lo abbiamo ribadito e questo documento va nella direzione di spingere Israele ad affrontare e risolvere la soluzione. Sosteniamo l’azione di Stati Uniti, Qatar ed Egitto per arrivare a una soluzione di un cessate il fuoco, ma bisogna far entrare alimenti, aiutare la popolazione civile, ci sono ogni giorno troppi morti, è inaccettabile”. Così il ministro degli esteri Antonio Tajani, rispondendo alle domande dei cronisti all’esterno di Palazzo Chigi.