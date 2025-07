Islanda, il vulcano fa meno paura: turisti tornano ad ammirare lo spettacolo dell'eruzione

I turisti sono stati autorizzati a tornare nella penisola di Reykjanes, in Islanda, per assistere alla magia delle eruzioni vulcaniche in corso. La lava ha continuato a ribollire nella fila di crateri di Sundhnúksgígar, per la gioia di coloro che sono riusciti a raggiungere il sito. Secondo le autorità, alcuni flussi di roccia fusa hanno continuato a scorrere verso sud-est, ma senza minacciare alcuna infrastruttura. All’inizio della settimana, la forza dell’eruzione iniziale aveva costretto all’evacuazione della popolazione dalla zona. Un centinaio di persone sono state allontanate dalla città di Grindavik poco dopo l’inizio dell’attività sismica.