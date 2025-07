Gaza, decine di migliaia a Tel Aviv chiedono accordo

Decine di migliaia di persone si sono radunate sabato sera per la manifestazione settimanale in Hostage Square, prima di marciare verso la sede dell’ambasciata americana a Tel Aviv per chiedere un cessate il fuoco a Gaza e un accordo per il ritorno degli ostaggi ancora prigionieri di Hamas. Nelle ultime settimane Israele e Hamas hanno tenuto colloqui di cessate il fuoco in Qatar. Ma i mediatori internazionali affermano che non ci sono stati progressi. Secondo il ministero della Salute di Gaza, l’offensiva militare israeliana ha causato la morte di oltre 58.000 palestinesi e sfollato quasi tutti i 2 milioni di abitanti di Gaza.