Gaza, 73 palestinesi uccisi mentre aspettavano aiuti umanitari

All’ospedale Shifa di Gaza, le ambulanze sono arrivate a ondate, trasportando feriti e morti. I corpi avvolti in sudari a terra mentre i familiari piangevano di dolore. Almeno 73 persone sono state uccise mentre cercavano di accedere agli aiuti in diverse località di Gaza domenica, secondo quanto riferito dal ministero della Salute nei territori palestinesi. Il bilancio più pesante si è registrato nel nord di Gaza, dove almeno 67 palestinesi sono stati uccisi. Più di 150 persone sono rimaste ferite, alcune delle quali in condizioni critiche.