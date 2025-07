Gaza, Tajani: “Pizzaballa sta entrando con 500 tonnellate di aiuti, Israele fermi le operazioni” – LA DIRETTA

“Sono in contatto con il cardinale Pizzaballa che assieme al patriarca Teofilo sta entrando a Gaza con un carico di 500 tonnellate di aiuti per la popolazione civile. Il Governo italiano chiede a Israele di interrompere le azioni militari e di garantire in maniera totale la sicurezza dei due inviati nella loro importante missione. Israele e Hamas devono raggiungere un cessate il fuoco, la guerra a Gaza deve cessare, bisogna scegliere definitivamente la via del negoziato diplomatico per interrompere gli attacchi che coinvolgono la popolazione civile, per liberare tutti gli ostaggi israeliani, per far entrare al più presto gli aiuti necessari”. Così il ministro degli Esteri Antonio Tajani.

La conferma del Patriarcato di Gerusalemme

“A seguito del grave attacco al complesso della Chiesa della Sacra Famiglia a Gaza, Sua Beatitudine il Cardinale Pierbattista Pizzaballa, Patriarca Latino di Gerusalemme, insieme a Sua Beatitudine Teofilo III, Patriarca Greco-Ortodosso di Gerusalemme, sono entrati questa mattina a Gaza come parte di una delegazione ecclesiastica, esprimendo la comune sollecitudine pastorale delle Chiese di Terra Santa e la loro preoccupazione per la comunità di Gaza”. Lo si legge in una nota del Patriarcato latino di Gerusalemme.

“Durante la loro permanenza, la delegazione incontrerà i membri della comunità cristiana locale, porgerà le condoglianze e la sua solidarietà e sarà al fianco di coloro che sono stati colpiti dai recenti eventi. Sua Beatitudine il Cardinale Pizzaballa valuterà personalmente i bisogni umanitari e pastorali della comunità, per contribuire a guidare la presenza e la risposta continua della Chiesa – prosegue la nota -. Su richiesta del Patriarcato Latino, e in coordinamento con i partner umanitari, è stato garantito l’accesso per la consegna di assistenza essenziale non solo alla comunità cristiana, ma anche al maggior numero possibile di famiglie. Ciò include centinaia di tonnellate di generi alimentari, nonché kit di pronto soccorso e attrezzature mediche urgentemente necessarie. Inoltre, il Patriarcato ha garantito l’evacuazione delle persone ferite nell’attacco verso strutture mediche fuori Gaza, dove riceveranno cure. Ringraziamo Sua Santità Papa Leone XIV che ha chiamato il Cardinale Pizzaballa e il Patriarca Teofilo al loro ingresso a Gaza per offrirgli il suo sostegno, la sua vicinanza e le sue preghiere. Preghiamo per la sicurezza della delegazione e per la sospensione delle attività militari durante la visita. Il Patriarcato Latino rimane saldo nel suo impegno nei confronti della comunità cristiana e dell’intera popolazione di Gaza. Non saranno dimenticati, né abbandonati”.

Ieri i danni alla chiesa della Sacra Famiglia con tre vittime

L’iniziativa del cardinale Pizzaballa, Patriarca latino di Gerusalemme, arriva all’indomani di un raid dell’Idf che ha causato tre morti e nove feriti, tra questi ultimi anche padre Gabriel Romanelli, colpendo il complesso della Sacra Famiglia a Gaza, di proprietà del Patriarcato Latino di Gerusalemme. Saad Issa Kostandi Salameh, Foumia Issa Latif Ayyad e Najwa Abu Daoud sono i nomi delle tre vittime dell’attacco, mentre uno dei feriti è ricoverato in condizioni critiche. Solo ferite lievi a una gamba per il parroco della comunità, padre Gabriel Romanelli, le cui foto mentre riceve i primi soccorsi hanno rapidamente fatto il giro del mondo. Anche la chiesa ha subito grabvi danni a causa del raid.