Corea del Sud, forti piogge e alluvioni: 4 morti e 1300 evacuati

Due giorni di piogge torrenziali in Corea del Sud hanno causato la morte di almeno quattro persone e costretto oltre 1.300 residenti a evacuare. Tra le vittime c’è una persona rimasta intrappolata nella propria auto, sepolta da cumuli di terra e calcestruzzo dopo il crollo del muro di contenimento di un cavalcavia durante il nubifragio di mercoledì a Osan, a sud di Seul. Altre tre persone sono morte giovedì nelle regioni meridionali del Paese. I loro corpi sono stati trovati rispettivamente in un’auto sommersa, in un torrente e in uno scantinato allagato. 1.382 persone sono state costrette ad abbandonare le proprie abitazioni. Sono stati inoltre cancellati 46 voli nazionali.