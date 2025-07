New Jersey, due morti per gli allagamenti: le immagini dall'elicottero

Due persone sono morte nel New Jersey dopo che l’auto sulla quale viaggiavano è stata travolta dalle acque durante una tempesta che ha attraversato il nord-est degli Stati Uniti durante la notte. Alcune strade nel New Jersey e in Pennsylvania sono rimaste chiuse e si sono verificati decine di ritardi e cancellazioni di voli negli aeroporti della zona, tra cui 159 cancellazioni totali all’aeroporto Newark Liberty. Il governatore Phil Murphy, democratico, ha sottolineato che le vittime sono state registrate nella città di Plainfield, nel nord del New Jersey, dove il 3 luglio si erano verificati altri due decessi causati dalla tempesta. Una terza persona era rimasta uccisa a North Plainfield durante la tempesta precedente.