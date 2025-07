Ucraina, Trump: "Con Putin conversazioni piacevoli, ma poi bombarda le città…"

Il presidente Donald Trump ha annunciato nuove misure contro la Russia per la guerra in corso in Ucraina, minacciando dazi elevati se non verrà raggiunto un accordo di pace entro 50 giorni. Trump ha anche rivelato i piani per gli alleati europei di acquistare armi statunitensi e trasferirle all’Ucraina. I missili di difesa aerea Patriot sono una priorità assoluta per il Paese assediato.

Lunedì, nello Studio Ovale, il presidente ha parlato delle sue comunicazioni con la first lady riguardo alle conversazioni avute con il presidente russo Vladimir Putin.“Le mie conversazioni con lui sono sempre molto piacevoli. Dico: ‘Non è una conversazione molto piacevole?’. E poi quella notte partono i missili. Torno a casa, dico alla first lady che oggi ho parlato con Vladimir, che abbiamo avuto una conversazione meravigliosa. Lei risponde: ‘Oh, davvero? Un’altra città è stata appena colpita’”, ha detto Trump. L’annuncio di lunedì segna un cambiamento nella posizione di Trump, che in precedenza aveva criticato la leadership ucraina, ma ora esprime frustrazione per la continua aggressione di Vladimir Putin.