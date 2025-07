Tempesta su New York, metro bloccata e strade inondate

Forti piogge si sono abbattute sul nord-est degli Stati Uniti, colpendo alcune zone di New York e del New Jersey con inondazioni improvvise che hanno bloccato i veicoli sulle strade e portato alla chiusura della metropolitana. A New York City, secondo la Metropolitan Transportation Authority, alcune tratte della metropolitana sono state sospese, mentre altre linee hanno subito forti ritardi a causa delle inondazioni. L’agenzia dei servizi di emergenza di New York ha scritto sul social X che alcune parti della città e della zona centrale dell’Hudson sono state colpite da inondazioni improvvise. Un video pubblicato sui social mostra l’acqua che si riversa in una stazione della metropolitana di Manhattan, sommergendo la banchina, mentre i passeggeri all’interno di un treno assistono alla scena. Un’altra foto mostra i passeggeri in piedi sui sedili del treno per evitare che l’acqua che ha iniziato a bagnare il pavimento. Alcune delle principali arterie stradali di New York, come le corsie nord della Saw Mill River Parkway e la Cross Bronx Expressway, sono state temporaneamente chiuse. È stata emessa un’allerta inondazioni anche per Staten Island, dove sono caduti circa 10-15 centimetri di pioggia.

Inondazioni anche nel New Jersey

Allerta e avvisi di inondazioni improvvise sono stati emessi in alcune zone del New Jersey, di New York, della Pennsylvania e delle aree circostanti. Il governatore del New Jersey Phil Murphy ha dichiarato lo stato di emergenza a causa delle inondazioni improvvise e delle forti piogge, consigliando alla popolazione di rimanere in casa ed evitare spostamenti non necessari. Un video pubblicato sui social dalla CBS mostra le acque alluvionali che bloccano una delle principali arterie stradali di Scotch Plains, nel New Jersey, lasciando a terra gli autobus. Alcuni autobus e treni nel New Jersey hanno subito ritardi.