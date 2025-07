Gaza, Kaja Kallas: "Situazione catastrofica, ma c'è qualche segnale positivo"

I ministri degli Esteri dell’UE si riuniscono a Bruxelles per discutere una possibile sospensione dell’accordo di associazione UE-Israele e la proposta dell’amministrazione Trump di acquistare armi statunitensi per l’Ucraina. L’UE vuole esercitare pressioni su Israele per la situazione a Gaza, poiché diversi paesi europei accusano Israele di violare i suoi obblighi in materia di diritti umani ai sensi dell’articolo 2 dell’accordo di associazione UE-Israele. La rappresentante della politica estera dell’Unione Europea Kaja Kallas, ha affermato che ci sono “alcuni segnali positivi” da parte di Israele nell’affrontare la crisi umanitaria a Gaza, ma ha sottolineato che i ministri degli stati membri vogliono “vedere di più”.