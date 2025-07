Ucraina, Trump: “Manderemo i Patriot a Kiev, li pagherà l’Ue”

Donald Trump senza peli sulla lingua: “Manderemo i Patriot all’Ucraina” ma “noi non pagheremo nulla”, lo farà l’Unione Europea”. Lo ha detto nella notte italiana parlando con i giornalisti.

“Manderemo loro i Patriot, di cui hanno disperatamente bisogno perché Putin ha davvero sorpreso un sacco di gente”. “Non ho ancora concordato il numero, ma ne avranno un po’ perché hanno bisogno di protezione, l’Unione europea sta pagando per questo. Noi non pagheremo nulla, ma li invieremo”, ha spiegato il presidente degli Stati Uniti.

La conferma è arrivata dai media americani secondo cui il presidente oggi sarebbe pronto ad annunciare un nuovo piano di assistenza militare. Questo dovrebbe comprendere anche armi offensive. Lo riporta Axios, citando fonti. Si tratterebbe di un cambiamento nella strategia di Trump che in precedenza aveva affermato di voler fornire solo armi difensive a Kiev per evitare di inasprire il conflitto.

Il capo della Casa Bianca poi ha ancora una volta manifestato la sua delusione nei confronti dell’omologo russo, Vladimir Putin. Il leader di Mosca, ha spiegato Trump, “parla in modo gentile e poi la sera bombarda tutti. Un piccolo problema. Non mi piace”. “Vuole prendersi tutto”, avrebbe poi confessato a Emmanuel Macron.

Trump: “Powell dannoso per il Paese, spero si dimetta”

Non è mancata anche una dura critica nei confronti del numero uno della Federal Reserve, Jerome Powell, affermando che sarebbe “una cosa grandiosa” per gli Stati Uniti se si dimettesse, perché “è un vero danno per il Paese“. Lo riporta Fox news. “Penso che se Jerome Powell si dimettesse, sarebbe una cosa grandiosa. Non so se lo farà, ma dovrebbe”, ha detto il tycoon.

“Jerome Powell è stato molto dannoso per il nostro Paese. Dovremmo avere il tasso di interesse più basso del mondo, e non lo abbiamo. Si rifiuta semplicemente di farlo”, ha aggiunto. Non è la prima volta che il leader di Washington attacca il presidente della Fed. Quest’ultimo, in passato infatti, ha più volte criticato la politica economica condotta dal repubblicano.