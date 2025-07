Ucraina, Trump: “Accordo in 50 giorni o sanzioni molto severe a Mosca”

Donald Trump torna a tuonare sul conflitto in Ucraina mandando un avvertimento chiaro a Vladimir Putin dal quale si aspetta un accordo a breve. “Sono molto scontento con la Russia. Se non raggiungeremo un accordo entro 50 giorni, applicheremo tariffe molto severe”, ha dichiarato il presidente americano incontrando nello Studio Ovale il segretario generale della Nato Mark Rutte arrivato a Washington a due settimane dallo storico accordo raggiunto all’Aja sull’aumento al 5% del Pil per la spesa militare.

Trump: “Da Mosca tante parole, guerra deve finire”

“Spero che non arriveremo a quel punto. Ma finora ho sentito tante parole” dalla Russia, ha dichiarato ancora il presidente Usa Donald Trump sull’ipotesi di applicare tariffe “molto severe” a Mosca se non si arriverà a un accordo per la fine del in Ucraina. La guerra “deve finire”, ha sottolineato il tycoon incontrando nello Studio Ovale. Poi sul suo omologo russo, Putin, il tycoon ha aggiunto: “Non dico che” “sia un assassino, ma è un tipo tosto, e questa cosa l’ha dimostrata negli anni. Ha ingannato Bush, Clinton, Bush, Obama. Non me”.

Trump: “Invieremo le armi ma pagherà l’Europa“

Il tycoon ha anche spiegato di aver “stipulato un accordo” che prevede l’invio di armi da parte degli Usa che però” gli europei “pagheranno. Gli Usa non dovranno più pagare. Le costruiremo e loro pagheranno”. Siamo molto ottimisti. Noi invieremo” le armi “e la Nato se ne occuperà. Tutto sarà coordinato con la Nato. Saranno armi all’avanguardia”. Trump ha parlato anche delle tempistiche dell’invio dei sistemi Patriot in Ucraina: “Ne arriveranno alcuni molto presto, entro pochi giorni”, ha spiegato il capo della Casa Bianca che ha poi specificato: “Inizieranno ad arrivare molto presto”.

Rutte: “Logico che europei debbano pagare armi a Kiev”

Sul discorso armi è arrivata l’immediata conferma dello stesso segretario Nato. “E’ una cosa importante. L’Ucraina deve mantenere la capacità di difendersi dalla Russia. L’Europa dovrà pagare per questo, è logico. L’Europa sta facendo il primo passo e sta entrando in gioco. Tutti vogliono essere parte dell’iniziativa”, ha detto Rutte.

Trump: “Ricostruzione sarà il prossimo problema da affrontare”

Altro tema caldo affrontato da Trump è quello della ricostruzione in Ucraina per il quale, ha spiegato, “ci vorranno anni per ricostruire tutto”. “E questo sarà il prossimo problema da affrontare. Molte città sono rase al suolo. Dobbiamo capire cosa succederà”, ha detto il tycoon.