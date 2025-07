14 luglio, la parata militare a Parigi per la Presa della Bastiglia

La Francia ha celebrato la sua festa più importante, quella che ricorda la Presa della Bastiglia, a Parigi, lunedì 14 luglio, con 7.000 persone che hanno marciato, a cavallo o a bordo di veicoli blindati, lungo gli Champs-Elysees, il viale più iconico della città.

Il 14 luglio 1789 i parigini presero d’assalto la fortezza e la prigione della Bastiglia, dando il via alla Rivoluzione francese che rovesciò la monarchia. Il Giorno della Bastiglia è diventato un momento centrale per la Francia moderna, che celebra le libertà democratiche e l’orgoglio nazionale. Lo spettacolo è iniziato con il presidente francese Emmanuel Macron che ha passato in rassegna le truppe e riacceso la fiamma eterna sotto l’Arco di Trionfo. Ogni anno, la Francia accoglie un ospite speciale per la Giornata della Bastiglia e quest’anno è l’Indonesia, con il presidente Prabowo Subianto che rappresenta il più grande Paese musulmano del mondo, che è anche un importante attore economico e militare asiatico.