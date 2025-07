Dazi, presidente Messico: "Mantenere il sangue freddo, la sovranità non si negozia"

La presidente del Messico Claudia Sheinbaum ha reagito sabato alla lettera del presidente degli Stati Uniti Donald Trump che annunciava i nuovi dazi al 30% da imporre al suo Paese. Sheinbaum, che ha cercato di evitare di criticare direttamente Trump all’inizio della sua presidenza, ha espresso fiducia che gli Stati Uniti e il Messico raggiungeranno “termini migliori”.

“Ho sempre detto che in questi casi bisogna mantenere il sangue freddo per affrontare qualsiasi problema”, ha detto Sheinbaum durante un’apparizione pubblica nella città di Guaymas, aggiungendo poi però che “la sovranità non si negozia”. Sabato il presidente Donald Trump ha annunciato che imporrà tariffe del 30% contro l’Unione Europea e il Messico a partire dal 1° agosto, una mossa che potrebbe causare enormi sconvolgimenti tra gli Stati Uniti e due dei suoi maggiori partner commerciali.