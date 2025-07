Aste: in vendita da Sotheby's la più grande roccia marziana e uno scheletro di ceratosaurus

Aste: in vendita una roccia da 25 chilogrammi. Prezzo d’asta stimato: da 2 a 4 milioni di dollari. Perché così costoso? È il pezzo di Marte più grande mai trovato sulla Terra. Mercoledì Sotheby’s a New York metterà all’asta quello che è noto come NWA 16788 come parte di una vendita a tema di storia naturale, che include anche uno scheletro di un giovane dinosauro ceratosaurus alto più di 2 metri e lungo quasi 3 metri.

Secondo la casa d’aste, si ritiene che il meteorite sia stato spazzato via dalla superficie di Marte da un massiccio impatto con un asteroide prima di viaggiare per 225 milioni di chilometri fino alla Terra, dove si è schiantato nel deserto del Sahara. Un cacciatore di meteoriti lo ha trovato nella remota regione di Agadez in Niger nel novembre 2023, dice Sotheby’s. Il pezzo bruno-rossastro è circa il 70% più grande del secondo pezzo più grande di Marte trovato sulla Terra e rappresenta quasi il 7% di tutto il materiale marziano attualmente presente su questo pianeta.