Usa, Trump e la first lady Melania in New Jersey: le immagini dell'arrivo

Il presidente degli Usa Donald Trump e sua moglie Melania sono arrivati venerdì a Bedminster, nel New Jersey, dopo aver visitato il Texas per valutare i danni causati dall’alluvione che ha colpito la regione. I funzionari statali e locali del Texas hanno dovuto affrontare crescenti critiche per non aver avvisato tempestivamente i residenti dell’avvicinarsi del muro d’acqua.

Trump ha ripetutamente promesso di eliminare l’Agenzia federale per la gestione delle emergenze come parte dei suoi impegni a ridurre drasticamente le dimensioni del governo.