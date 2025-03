Salito a piedi nudi è arrivato fino a una sporgenza della Elizabeth Tower a diversi metri di altezza

A Londra la polizia è stata chiamata al Palazzo di Westminster dopo che un uomo è stato visto arrampicarsi sulla torre che ospita il Big Ben. Come riporta Sky News, un video sui social media mostra un uomo a piedi nudi in piedi su una sporgenza a diversi metri di altezza della Elizabeth Tower, con in mano una bandiera palestinese. La polizia ha dichiarato di essere stata chiamata sulla scena alle 7:24 (ora locale) di questa mattina. Un camion dei pompieri ha sollevato una piattaforma aerea alla stessa altezza della posizione dell’uomo sulla torre. Tre persone in piedi sulla gru sembrano impegnate a combattere con l’uomo che si trova a diversi metri di distanza da terra.

“Gli ufficiali sono sulla scena e stanno lavorando per portare l’incidente a una conclusione sicura. Sono assistiti dalla London Fire Brigade e dal London Ambulance Service”, ha dichiarato un portavoce della polizia londinese. Bridge Street, all’estremità nord del ponte di Westminster, è stata chiusa per consentire ai servizi di emergenza di gestire l’incidente, ha confermato la polizia.

Un portavoce della London Fire Brigade (Lfb) ha dichiarato che sono state dispiegate squadre provenienti dalle stazioni dei vigili del fuoco di Lambeth, Chelsea, Soho e Islington. Almeno nove veicoli dei servizi di emergenza si sono schierati lungo la strada nel centro di Londra, mentre la folla osserva da dietro un cordone di polizia.

L’uomo è stato visto arrampicarsi sulla torre mentre il gruppo Palestine Action ha annunciato di aver scritto “Gaza non è in vendita” sul campo da golf Turnberry di Donald Trump in Scozia. Condividendo un’immagine dell’atto vandalico, il gruppo ha scritto su X: “Mentre Trump cerca di trattare Gaza come una sua proprietà, dovrebbe sapere che la sua proprietà è a portata di mano”. La protesta è avvenuta dopo che il presidente degli Stati Uniti ha dichiarato che gli Stati Uniti “prenderanno il controllo della Striscia di Gaza e faremo del nostro meglio anche lì”.

Il gruppo britannico pro-Palestina ‘Palestine Action’ si è introdotto sul campo di golf del presidente degli Stati Uniti a Turnberry, in Scozia, scrivendo a lettere cubitali con vernice bianca sul green la frase “Gaza non è in vendita”. “Mentre Trump cerca di trattare Gaza come se fosse sua proprietà, dovrebbe sapere che la sua proprietà è a portata di mano”, hanno dichiarato gli attivisti, che hanno pubblicato il video della loro azione su X. Come riporta il Daily Mail, anche il resto della lussuosa tenuta è stata presa di mira dagli attivisti, che hanno scritto insulti e parolacce, con alcuni edifici che sono stati ricoperti di vernice rossa. Anche alcune delle buche più prestigiose del campo sono state rovinate in segno di protesta, dopo che Trump aveva annunciato di voler trasformare la Striscia di Gaza nella ‘Riviera del Medioriente’.

BREAKING: Palestine Action wreck Trump’s golf course in Turnberry, Scotland.

“GAZA IS NOT FOR SALE” is sprayed across the lawn and the golf course’s holes are dug up.

Whilst Trump attempts to treat Gaza as his property, he should know his own property is within reach. pic.twitter.com/ZoH8joHEYi

— Palestine Action (@Pal_action) March 8, 2025